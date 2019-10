"E unul dintre cei mai buni, dar nu va juca niciodata la FCSB!" Fotbalistul preferat al lui Becali, caruia patronul de la FCSB i-a dat insa INTERZIS

FCSB si Dinamo au remizat pe National Arena, scor 1-1. Ciobotariu a marcat primul din centrarea lui Nistor, iar Florinel Coman a egalat. Ambele goluri s-au marcat in prima repriza.

Dan Nistor a fost din nou unul dintre pionii principali ai lui Dinamo. Mijlocasul de 31 de ani, care a bifat 2 goluri in 7 meciuri in actuala stagiune, a centrat decisiv la golul marcat de Ciobotariu in poarta FCSB-ului. Nistor a fost unul dintre fotbalistii care au alergat cel mai mult la derby-ul de pe National Arena.

Gigi Becali: "Nistor e intre cei mai valorosi, dar nu va juca niciodata la FCSB"

Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut la final ca si-ar fi dorit ca Dan Nistor sa fi imbracat tricoul FCSB-ului. Acesta spune, insa, ca nu se mai pune problema de asa ceva. In trecut, Becali l-a ofertat pe Nistor, dar Negoita s-a opus vehement unui transfer.

"Domnul Duckadam spunea ca nu, eu zic ca da, dar nu se pune problema. Nistor este unul dintre cei mai valorosi jucatori, adica sa-i dam Cezarului ce e al Cezarului, dar nu va juca niciodata la Steaua, la FCSB", a declarat Gigi Becali.

Lansat de International Curtea de Arges, Nistor a mai jucat la Mioveni, Pandurii, Evian, Dinamo si CFR Cluj

1 selectie are Nistor la nationala Romaniei