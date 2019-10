"Ai reveni la FCSB?!" Chiriches, RASPUNS SURPRIZA cand a fost intrebat de FCSB! Cand isi planuieste revenirea

Vlad Chiriches a fost aseara pe National Arena alaturi de MM Stoica si de Alex Chipciu. S-a comportat ca un fan al FCSB. A plecat dezamagit de pe stadion.

Chiriches e concentrat pe dubla cu Feroe si Norvegia, care poate fi decisiva pentru Romania in cursa spre Euro 2020. Liderul Romaniei a vorbit si despre posibila revenire la FCSB. Spune ca ar fi onorat sa se intoarca la echipa lui Becali spre sfarsitul carierei!

Declaratiile lui Chiriches:

"Sper sa facem jocuri bune si sa castigam ambele meciuri. Cred ca putem sa realizam acest lucru. Sper sa fi venit cu mintea deschisa, sa nu punem la suflet tot ce s-a scris si tot ce a fost in ultimul timp. Sper ca vom veni montati sa batem in ambele jocuri. Ii asteptam si pe ceilalti baieti sa vina, atunci am putea avea o discutie importanta intre noi. I-am vazut montati pe baieti, sper sa gandeasca pozitiv, simt ca putem castiga ambele meciuri. Feroe nu e de temut, dar conditiile de acolo sunt diferite, jucam pe sintetic.

Am inteles ca e si destul de frig, dar trebuie sa ne acomodam si sa castigam. Gazonul e un impediment, dar trebuie sa ne adaptam si sa castigam. Era important sa avem fanii cu noi, dar e bine ca avem copiii, putem sa le aratam ca putem castiga un meci crucial si fara suporteri. Important e sa castigam. Lumea asteapta spectacol, dar acum nu suntem o echipa ca Spania sau Brazilia, care dau foarte multe goluri. Am lipsit un an de la lot, imi pare rau ca Stanciu s-a gandit sa renunte, sper sa si-o fi scos din cap, sa vina montat si sa castigam. Eu am avut probleme medicale, dar nu m-am gandit sa ma retrag. Au fost situatii poate putin apasatoare. Pe de o parte ii inteleg. Eu sunt foarte bine din punct de vedere fizic, am jucat 6 meciuri in ultimele saptamani, asta inseaman ca sunt bine fizic, sper sa o tin asa, sa fiu OK. La Sassuolo sunt vazut altfel, venind de la Napoli sunt privit ca un jucator important. Sper sa fiu bine fizic si sa continui sa joc. Am primit goluri, suntem la inceput, trebuie sa ne obisnuim unii cu ceilalti.

Sunt un urmaritor al Ligii 1, sper ca Steaua sa revina in zona play-off si sa lupte pentru campionat. E destul de apasator si pentru FCSB sa se vada sub zona play-off. Nu stiu daca e rusinos, ei trebuie sa se gandeasca bine ce au de facut si sa remedieze problemele. Poate si din cauza rezultatelor nu sunt mai multi jucatori de la FCSB in lotul Romaniei. Florinel a facut un joc bun aseara, sper sa vina montat, pozitiv, sa ne ajute. Eu am de jucat afara, sper sa o fac cat pot de bine. Spre momentul retragerii, mi-ar face placere sa ma intorc la Steaua. Nu am vorbit cu MM despre functiile lui sau la ce planuri are, am vorbit de echipa si atat. N-a fost greu ca suporter la derby, a fost multa pasiune si cam atat"