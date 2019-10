"Gigi Becali a fost in vestiar!" Dezvaluiri INCREDIBILE ale jucatorului dat afara pe usa din dos de la FCSB! Ce spune despre implicarea lui Becali la echipa

Un fost jucator de la FCSB a vorbit despre perioada petrecuta la ros-albastri.

Andrei Marc, fost jucator la FCSB, a vorbit despre perioada petrecuta de acesta la club si a povestit de un episod care l-a avut pe patronul echipei, Gigi Becali, in prim-plan. Fostul fundas al ros-albastrilor spune ca Becali a intrat in vestiarul echipei inainte de partida cu Guimaraes din Europa League si le-a transmis un mesaj jucatorilor.

"Gigi Becali a fost in vestiar inainte de meciul cu Guimaraes. Nimic, ne-a incurajat, ca trebuie sa ne calificam, normal, a vorbit foarte frumos, incurajator. Nu, serios, nu a spus nimanui sa-mi transmita sa joc atacant.

Am stat rezerva 6 meciuri, nu am vazut niciun telefon pe banca. Nu stiu cum tine legatura, chiar nu stiu. Exista o implicare, se simtea cand era domnul Andronache, dar nu am vazut eu..Adica eu am jucat dupa o zi. Cine putea sa ma vada? Sau alti jucatori la fel. Salomao a jucat fundas stanga, ca sa-l vada. Cine e pe banca ca sa vada? Doar nu... Eu zic ca dansul voia sa-i vada pe unele posturi, probabil", a spus Andrei Marc, la Digi.