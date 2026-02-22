Renumitul impresar Ioan Becali a dezvăluit că Andrei Borza va semna zilele următoare un nou contract cu Rapid, deși actuala înțelegere a fotbalistului va expira abia în 2027.

Ioan Becali: ”Vom avea o întâlnire pentru prelungirea contractului lui Borza!”

Deși speră la un transfer în străinătate, Becali spune că fundașul lateral nu se grăbește și și-a propus să o ia pas cu pas spre un transfer important.

”Borza este pe un drum bun. Cred că mâine sau poimâine, în funcție de răspunsul domnului Angelescu, vom avea o întâlnire pentru prelungirea contractului cu Rapid. El mai are un an de contract, până în 2027.

Când ai un astfel de jucător, de 20 de ani, care joacă la Rapid, va evolua în play-off și va deveni un viitor jucător al echipei naționale, nu tragi de timp. Noi nu procedăm așa. Oamenii care au lucrat cu mine nu au făcut niciodată acest lucru cu jucătorii aflați spre finalul contractului.

Dacă pentru Chivu s-au plătit 17 milioane de euro cu șase luni înainte de expirarea contractului, vă dați seama că nu vom proceda astfel. Cluburile au dreptul să își recupereze investițiile făcute în transferul și salariul jucătorului”, a anunțat Ioan Becali la Fanatik.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Borza, conform Transfermarkt.

Borza este jucătorul celor de la Rapid din vara anului 2023, atunci când giuleștenii l-au transferat de la Farul Constanța pentru 800.000 de euro.