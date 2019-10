FCSB impune un regulament SPARTAN! Un cartonas rosu va fi sanactionat cu 5000 de euro! Vezi LISTA completa a amenzilor din noul regulament de ordine interioara

Din articol Lista completa a amenzilor din noul regulament de ordine interioara

Oficialii celor de la FCSB au alcatuit un nou regulament de ordine interioara.

Dupa ultimele evenimente neplacute de la FCSB, Gigi Becali, Narcis Raducan si Bogdan Vintila au alcatuit un regulament de ordine interioara in care se regasesc sanctiuni foarte drastice.

"Aici lucrurile sunt clare si nu ar trebui sa existe toleranta. Disciplina este un lucru esential in fotbal si in orice societate. In consecinta, am si facut public faptul ca noi am activat acel regulament de ordine interioara si lucrurile sunt clare. Jucatorii care au kilograme in plus platesc. Daca lucrurile nu se opresc aici, nu vor juca si eu cred ca nimeni nu isi doreste sa ajunga in ipostaza asta. Avem saptamanal un cantar oficial, cum se intampla peste tot. Si nu e vorba numai despre cantar, ci si despre intarzieri, gesturi, declaratii. E un sir lung. Asa cum au foarte multe beneficii, au si indatoriri pe care sper sa le respecte, altfel vor plati. Indiferent de numele jucatorului, inchidem ochii si dam amenda, nu conteaza cum il cheama", a spus Narcis Raducan.

Conform celor de la Gazeta Sporturilor, amenzile pornesc de la 50 de euro si se poate ajunge pana la desfacerea contractului. Ultimul pedepsit este Florinel Coman, care va fi nevoit sa scoata din buzunar 500 de euro pentru cartonasul galben primit in meciul cu Dinamo.

Lista completa a amenzilor din noul regulament de ordine interioara

- Intarzierea la oricare activitate a echipei: 100

- Altercatie cu coechipieri sau cu vreun membru al staff-ului: 1.000

- Lovirea unui coechipier sau a vreunui membru al staff-ului: 25% din salariul anual

- Fumatul in incinta bazei sportive 5.000

- Telefoanele deschise in vestiar, in sala de sedinte video sau in autocar: 50

- Prezenta cu telefonul in sala de mese: 50

- Participarea la pariuri sportive: Rezilierea contractului

- Neparticiparea la mese: 100

- Nerespectarea tratamentului sau a programului de recuperare prescris de doctor: 1.000

- Tratarea unei probleme medicale fara acordul conducerii intr-un alt cabinet medical decat in cel al clubului: 1.000

- Absenta nemotivata de la antrenament: 25% din salariul anual

- Participarea la antrenamente sub influenta bauturilor alcoolice: 5.000

- Cartonase galbene pentru conduita nesportiva: 500

- Cartonas rosu pentru conduita nesportiva: 5.000

- Schimb de tricouri dupa meciuri (mai mult decat 4 tricouri pe an): 500 /tricou

- Nepredarea echipamentului la finalul sezonului: 500

- Folosirea de echipament sportiv diferit de cel al sponsorului oficial al clubului (genti, rucsac, sepci): 100

- Depasirea cu mai mult de un kilogram a greutatii optime: 100 /kilogram

- Depasirea greutatii optime cu mai mult de doua kilograme cu doua zile inainte de meci: Neconvocarea la meci

- Iesirea in oras dupa ora 00:00 cu cel mult 48 de ore inaintea unui meci: 5.000

- Prejudicierea imaginii clubului printr-o conduita iresponsabila (stare de betie, agresiuni fizice sau verbale): 25% din salariul anual

Toate sanctiunile trebuie platite in 24 de ore.