Transfer de 2.000.000 € și salariu de Serie A la Rapid! Dan Șucu nu se uită la bani

Rapid a renăscut cu Daniel Pancu pe bancă și se află pe locul doi în Superliga cu 24 de puncte după primele 11 etape și la doar două „lungimi” de liderul Dinamo.

Giuleștenii își pregătesc deja următoarele mutări pe piața transferurilor, iar echipa bucureșteană ar putea da lovitura vara viitoare.

Transfer de 2 milioane de euro la Rapid! Jucător cu salariu de Serie A

Victor Angelescu a fost întrebat despre situația lui Filip Stojilkovic, care a fost împrumutat în această vară de la Pisa în schimbul a 200.000 de euro, dar care poate fi transferat definitiv.

Cel mai bine plătit jucător din lotul lui Daniel Pancu este considerat și unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai Giuleștenilor, iar de când a început să și marcheze pare că transferul definitiv va fi realizat.

„Pancu era foarte încrezător. El a zis că nu se pune problema, că e unul dintre cei mai buni atacanţi pe care i-a antrenat. N-a vorbit cu el după meci. Mă bucur foarte mult că a spart gheaţa.

El are un contract de Serie A. Pisa îi ţine o parte din contract. La ce salariu are el, vine de la un club care a fost anul trecut în Serie A. Dacă am activa opţiunea, există o negociere la salariu, dar ar fi destul de bine plătit”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

Rămâne de văzut dacă la finalul sezonului Filip Stojilkovic va confirma și va fi transferat definitiv de giuleșteni în schimbul a 2 milioane de euro sau dacă se va întoarce la echipa italiană.

Trei goluri și un assist în nouă meciuri sunt cifrele atacantului elvețian de 26 de ani în tricoul Rapidului.

Filip Stojilkovic este cotat la 2,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.