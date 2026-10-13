„Poate să ia Rapid titlul?” Marius Șumudică, răspuns fără să stea pe gânduri

„Poate să ia Rapid titlul?” Marius Șumudică, răspuns fără să stea pe gânduri Superliga
SPORT.RO
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Marius Șumudică a comentat lupta la titlu din SuperLiga.

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Marius SumudicaRapidDaniel Pancu
Din articol

Partida dintre U Cluj și Rapid a tras cortina peste etapa cu numărul 11 din SuperLiga. Duelul a fost unul spectaculos, însă în cele din urmă giuleștenii s-au impus cu scorul de 3-4.

„Poate să ia Rapid titlul?” Marius Șumudică, răspuns fără să stea pe gânduri

În urma victoriei de pe „Cluj Arena”, Rapid a revenit la două puncte în spatele liderului Dinamo. Formația de sub Podul Grant a acumulat nu mai puțin de 24 de puncte în cele 11 runde disputate.

În contextul în care echipa are patru victorii la rând, fanii se întreabă dacă sezonul 2026/2027 este cel care va rupe seceta de 24 de ani de când Rapid nu mai pune mâna pe titlu.

La această întrebare a răspuns și Marius Șumudică. Fostul jucător și tehnician al giuleștenilor a transmis că sezonul este unul lung, însă Rapid, cu Daniel Pancu la cârmă, va putea emite pretenții la trofeu, dar cu o singură condiție: echipa să arate bine și în play-off.

„(n.r. Poate să ia Rapid titlul cu Daniel Pancu?) Rapidul arată bine. Eu am mai spus că sunt două campionate distincte. Un campionat are sezonul regular și apoi play-off-ul. Rapidul, indiferent cu ce antrenor a fost în play-off, a avut probleme. Eu sper ca Pancu să facă lucrurile cum trebuie și în play-off și atunci au o șansă”, a declarat tehnicianul, potrivit Fanatik.

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Marius Șumudică / Foto: PRO TV
Sumudica
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Cum vede Marius Șumudică lupta la titlu

Totodată, Marius Șumudică a abordat și cursa la marele trofeu din competiția internă. Antrenorul lui CFR Cluj o vede pe Universitatea Craiova drept principala favorită, însă Dinamo, pe lângă Rapid, ar putea emite, la rându-i, pretenții.

„Văd Craiova în continuare favorită și îmi place foarte mult Dinamo. Dinamo este într-o schimbare teribilă, într-o schimbare de atitudine, într-o schimbare de poziționare, de tot ceea ce înseamnă jocul perpendicular pe poartă. Adică nu mai este echipa aia a lui Kopic cu pasele alea scurte, cu Gnahore, cu Cîrjan la mijloc. Nu, ei tot ce fac acum joacă perpendicular și au și o bancă foarte, foarte bună. Din punctul meu de vedere, aceste trei echipe se bat sus”, a mai spus carismaticul antrenor.

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