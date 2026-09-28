Daniel Pancu, verdict despre cel mai important transfer de la Rapid: „O să dureze”

De la promovarea în SuperLiga din urmă cu 6 ani, Rapid nu a reușit niciodată să se califice în cupele europene. Giuleștenii au participat de patru ori în play-off, însă clasările au fost mult sub așteptări.

Daniel Pancu, verdict despre cel mai important transfer de la Rapid

Pentru a își atinge obiectivul în acest sezon, conducerea giuleștenilor a efectuat mai multe mutări interesante. Prima a fost aducerea lui Daniel Pancu, antrenor ce a impresionat la CFR Cluj în stagiunea precedentă. După numirea lui „Pancone” pe bancă, Rapid s-a orientat către aducerea de jucători, iar cea mai importantă mutare este cea a lui Filip Stojilkovic.

Întrebat despre primele meciuri ale atacantului, Daniel Pancu a transmis că va mai dura până când va fi la 100%, în condițiile în care adaptarea durează ceva mai mult. Totuși, tehnicianul a ținut să amintească faptul că este și un aspect pozitiv: Rapid câștigă atunci când Stojilkovic evoluează.

„La ultimul meci a dat o pasă de gol, a mai avut două situaţii bune. Când să o bage în poartă, i-a sărit mingea din gazonul din Giuleşti.

Într-adevăr, nu este într-o perioadă fericită, cu siguranţă, dar adaptarea poate să dureze. La mulţi jucători este valabil să se adapteze mai greu. Ocazii îşi creează, ne ţine adversarii ocupaţi, preocupaţi.

Noi, ceilalţi, din spatele lui, avem o libertate mai mare şi unul-două metri în plus, care contează enorm în manevra noastră atunci când intrăm în posesie.

Trebuie să fim foarte inteligenţi şi abili ca echipă şi să profităm când avem un astfel de jucător. Până va începe el să marcheze, eu n-am niciun dubiu că va marca. Să profităm cu ceilalţi.

Într-adevăr, el nu marchează, nu este golgheterul campionatului, nu este golgheterul Rapidului, dar cu Stojilkovic în echipă, Rapidul câştigă”, a declarat Daniel Pancu, în exclusivitate, pentru Prima Sport.