Dan Șucu plătește un salariu uriaș la Rapid! Doar Denis Drăguș câștigă mai mult în Superliga

Rapid a renăscut cu Daniel Pancu pe bancă și se află pe locul doi în Superliga cu 24 de puncte după primele 11 etape și la doar două „lungimi” de liderul Dinamo.

Unul dintre jucătorii care au ieșit în evidență în ultima victorie din Superliga cu ”U” Cluj, scor 4-3. a fost Filip Stojilkovic care a marcat o „dublă” în pe „Cluj Arena”.

Jucătorul plătit regește la Rapid: doar Denis Drăguș câștigă mai mult

Atacantul elvețian a fost împrumutat de la Pisa în schimbul a 200.000 de euro în această vară, dar a început să își intre în formă în ultimele meciuri ale giuleștenilor.

Așteptările oficialilor rapidiști de la Filip Stojilkovic sunt ridicate pentru că vine dintr-un campionat puternic, dar și pentru că are un salariu de 38.000 de euro lunar, plus bonusuri, adică 460.000 de euro pe an doar din salarii, conform gsp.ro.

Singurul jucător din Superliga care câștigă mai mult ar fi Denis Drăguș, care are un salariu de 83.000 de euro pe lună, aducă un milion de euro pe an.

Rămâne de văzut dacă la finalul sezonului Filip Stojilkovic va confirma și va fi transferat definitiv de giuleșteni în schimbul a 2 milioane de euro sau dacă se va întoarce la echipa italiană.