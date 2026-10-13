U Cluj - Rapid a avut loc în etapa a 11-a din SuperLiga. Gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Macalou, ca replica giuleștenilor să vină imediat: Kamara și Stojilkovic, de două ori, au făcut ca echipa lui Daniel Pancu să treacă în avantaj. În ciuda acestui fapt, elevii lui Cristiano Bergodi nu au ridicat steagul alb, iar Drammeh și Codrea au punctat în actul secund. Totuși, reușita fabuloasă a lui Onea, din minutul 88, să ducă toate punctele în Capitală.

Robert Niță nu s-a ferit de cuvinte după U Cluj - Rapid 3-4

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 13 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Robert Niță și Ion Alexandru.

Robert Niță a ținut să scoată în evidență schimbările foarte bune efectuate de Daniel Pancu, în condițiile în care Rapid a fost „condusă de la vestiare”. Totuși, fostul atacant s-a arătat dezamăgit de faptul că finalul a fost unul cu emoții, deși giuleștenii conduceau cu 3-1 imediat după pauză.

„Rapid face un joc bun, marchează patru goluri în deplasare, lucru ce nu este la îndemâna oricui. În același timp, ai 3-1 la un moment dat, iar pe final cam tremuri. Să conduci 3-1 în deplasare în minutul 50 și ceva... Ar trebui să îți dea o siguranță. Din păcate, nu se întâmplă.

La un moment dat Pancu este mulțumit, schimbă sistemul, face o linie de fund în 5, îi bagă pe Pop și Pașcanu. Imediat, Onea marchează cu capul de pe picioare. Cred că e primul gol din carieră când dă de pe picioare, a reușit o boltă frumoasă peste portar.

Au fost cadouri multe. M-a distrat o declarație a unui jucător de la Cluj (n.r. - Codrea), a spus că a dominat tot meciul, dar au făcut patru cadouri. Să fie făcute, să fie primite. A fost un meci, din punct de vedere al încrederii și a moralului, care îți oferă multă încredere.

Ai primit gol de la vestiare, dar echipa reacționează, joacă și intră cu 2-1 la pauză. Iese bine de la vestiare, marchează pentru 3-1, dar apoi e o cădere. Schimbările au fost inspirate, a schimbat sistemul. L-a băgat titular pe Kamara în partea stângă, marchează, chiar dacă nu se aștepta nimeni să joace acolo. Ai bătut cu emoții”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.