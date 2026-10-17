Filip Stojilkovic traversează o formă foarte bună la Rapid. Dacă la scurt timp după transfer era criticat pentru faptul că ratează mult, atacantul s-a redresat, iar în ultimul meci, cel cu U Cluj, a reușit să înscrie două goluri.

Filip Stojilkovic nu vrea să audă de FCSB

Rapid este pe locul secund în SuperLiga, cu 24 de puncte adunate în 11 runde, însă vrea să se țină aproape de Dinamo. Formația din Ștefan cel Mare este lider, cu 29 de puncte, dar și-a disputat deja meciul din etapa cu numărul 12.

Echipa pregătită de Daniel Pancu va da peste Corvinul, pe teren propriu, în runda cu numărul 12. Deși mai sunt două săptămâni, lumea a început să vorbească deja despre derby-ul cu FCSB, în ciuda faptului că giuleștenii mai au partide de disputat până atunci.

Inclusiv Filip Stojilkovic a fost întrebat despre partida cu formația patronată de Gigi Becali. Totuși, atacantul a evitat elegant un răspuns clar, spunând că meciul contra Corvinului este cel mai important, atât el, cât și colegii săi dorind să clădească ceva pas cu pas.

„Deocamdată mă gândesc la meciul de sâmbătă (n.r. cu Corvinul). Serios vorbind, știu că peste două săptămâni (n.r. – la momentul interviului) jucăm împotriva FCSB-ului, dar mă concentrez pe sâmbătă. Vrem să câștigăm fiecare meci. Nu doar că trebuie, dar în primul rând ne dorim asta. Așa că mai întâi este meciul de sâmbătă, iar apoi derby-ul”, a declarat Filip Stojilkovic, potrivit Fanatik.