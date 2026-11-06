Filip Stojilkovic (26 de ani), atacantul Rapidului, a dezvăluit că merge la biserica patronului de la FCSB, Gigi Becali. Fotbalistul a făcut declarațiile la conferința de presă premergătoare partidei cu Farul Constanța.

Cele două echipe se întâlnesc sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 17:30, la Ovidiu, în etapa a 14-a din SuperLiga. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

„Mereu am Biblia cu mine”

„Mereu am Biblia cu mine, încerc să o citesc zi de zi, dar uneori uit. Eu mă duc la biserică, mă ajută acest lucru, locuiesc aproape de biserica patronului de la Steaua (n.r. FCSB), am fost acolo, dar nu m-am întâlnit niciodată cu el”, a declarat atacantul.

Filip Stojilkovic a ajuns în Giulești în această vară, sub formă de împrumut de la Pisa, în schimbul a 200.000 de euro. Atacantul elvețian are un salariu lunar de 38.000 de euro, la care se adaugă bonusuri, după cum Sport.ro v-a prezentat aici. Denis Drăguș este singurul fotbalist din campionatul intern care are o renumerație mai mar.