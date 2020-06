TRADEAZA Gnohere si merge la o SUPER RIVALA a FCSB? Raspunsul misterios al lui Becali cand a fost intrebat de oferta! Cu cine ar negocia

Harlem Gnohere s-a despartit oficial de FCSB.

Gigi Becali s-a declarat extrem de incantat ca a scapat de "Bizon" si spune ca a reusit sa scuteasca o multime de bani prin rezilierea contractului.

Patronul FCSB-ului trebuia sa ii achite o clauza de 70.000 de mii de euro in luna iulie, cand Gnohere intra in ultimul an de contract. Mai mult, atacantul avea si un salariu urias, de 20.000 de euro pe luna.

Gnohere ramane o tinta pentru echipele din Liga 1, care il pot aduce acum gratis. Universitatea Craiova s-a interesat in ultimul timp de serviciile atacantului, iar oltenii luau in calcul si varianta unui schimb. Gigi Becali spune ca nu il intereseaza daca Gnohere va merge in Banie:

"Am scapat de el. Cea mai mare problema era ca aveam sa ii dam nu stiu cati bani, in iulie aveam rata sa ii dam 70.000. A vrut el niste bani, dar eu l-am ghicit si i-am zis: 'Ba, nu te dau, fara 300.000. Deci tu ai echipa.

M-a sunat cineva aseara, care stiu ca are legatura cu el, dar eu nu am spus nimic de el. M-am facut si eu ca ploua. Nu am spus nimic de el. Nu stiu, pe mine nu ma intereseaza daca merge la Craiova. Eu stiu ca am scapat de el!", a spus Gigi Becali la Digi Sport.