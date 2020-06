Cu cine se mai bat la titlu?! FCSB, LOVITA IN PLIN dupa abandonul lui Gnohere! Cum arata atacul inaintea CUTREMURULUI cu CFR din playoff

Vestea nu-i prinde deloc bine antrenorului ros-albastrilor. Chiar daca a prins doar 18 meciuri in acest campionat, Gnohere putea fi in orice moment un 'plan B' tactic excelent. Chiar si rareori in forma cea mai buna de la inceputul sezonului, Gnohere a reusit 6 goluri pentru ros-albastri! Cu el plecat, Vintila ramane cu un atac batut in cuie pentru cele 8 etape ramase de jucat in playoff.



Practic, variantele de varf impins pe care le are Vintila la dispozitie devin Petre si Tanase. Adus in iarna de la Esbjerg, Petre nu l-a multumit pe Becali si a fost schimbat in ambele partide jucate dupa transfer. Tanase, plimbat in aproape toate zonele terenului, n-a dat nici el cel mai bun randament ca varf.

'Ii am pe astia doi acolo, sunt buni amandoi. Eu vreau sa fac bani la fotbal! Nu ma intereseaza atlceva. Gnohere e fotbalist bun, dar venea cu kilograme in plus, mai dura pana isi revenea', a spus Becali la Digisport dupa confirmarea despartirii de Gnohere.

Lipsa unui golgeter verificat in atac nu e singura problema a FCSB in playoff. Vintila n-are nici portar cu experienta, dupa ce Balgradean a fost dat afara pentru ca a semnat cu CFR Cluj fara sa-si anunte actualii sefi.



Crezi ca FCSB va rezista in lupta pentru titlu?

Tweet FCSB Gnohere Citeste si: