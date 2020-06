Le-a dat IGNORE lui Becali si Vintila! Gnohere, PLECAT de fapt de la FCSB inca din vara? Mesajul care spune totul despre ceea ce s-a intamplat in vestiar

In textul putlicat pe net, Gnohere le multumeste in special primilor 3 antrenor pe care i-a avut dupa transferul de la Dinamo, din ianuarie 2017. Reghecampf, Dica si Teja sunt mentionati la 'multumiri' de Gnohere. Francezul le multumeste angajatilor clubului si suporterilor, insa n-are niciun mesaj pentru patronul Becali sau pentru vreunul dintre antrenorii care au lucrat alaturi de el in ultimele 12 luni: Vintila, Andronache sau Bogdan Andone. Iesit din gratiile patronului si folosit tot mai putin, Gnohere a fost scos la vanzare atat vara trecuta, cat si in iarna, insa niciun club interesat n-a ajuns la un acord cu Becali.

"E una dintre scrisorile cel mai greu de scris din viata mea. Cu o mare tristete trebuie sa spun la revedere clubului care m-a facut sa descopar Europa, visul pe care il voiam realizat de foarte mult timp. Am petrecut 3 sezoane si jumatate fantastice la FC Steaua Bucuredsti si am profitat de fiecare minut din sejurul meu aici. Laurentiu Reghecampf, Nicolae Dica, Mihai Teja au facut cu totii parte din experienta mea la club. Au fost o sursa de motivatie la fiecare antrenament, la fiecare meci. Sper doar ca ceea ce am facut pe teren a rasplatit o parte din increderea pe care mi-au acordat-o. In inima mea va fi mereu un loc pentru fiecare dintre voi, suporterii, angajatii si coechipierii care au contribuit la trecerea mea pe la Steaua. Romania, te voi pastra in sufletul meu! A fost o poveste foarte frumoasa! Va multumesc!", a scris Gnohere pe Instagram.

250 000 de euro a costat transferul lui Gnohere de la Dinamo, in ianuarie 2017.