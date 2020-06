FCSB a anuntat OFICIAL despartirea de Gnohere! Care este mesajul clubului

FCSB a anuntat oficial despartirea de Gnohere.

Dupa ce Gnohere si-a luat adio de la FCSB printr-un mesaj postat pe Instagram, clubul a publicat la randul sau un mesaj pe contul de Facebook.

"FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Harlem Gnohere pentru rezilierea contractului.

Atacantul francez in varsta de 32 de ani, care a evoluat pentru echipa noastra din ianuarie 2017, a imbracat tricoul ros-albastru in 115 partide oficiale in toate competitiile, reusind sa inscrie de 51 de ori si sa ofere 6 pase de gol.

FCSB ii multumeste pentru contributie si ii ureaza mult succes in continuare!"

Reamintim ca Gnohere fusese bagat in somaj tehnic de Gigi Becali dupa startul pandemiei de coronavirus. Patronul lui FCSB era nemultumit de evolutiile francezului si il trecuse pe lista de plecari.