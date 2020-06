Becali, reactie INCREDIBILA dupa ce l-a dat afara pe Gnohere: "Am scapat! M-a sunat sponsorul, a zis ca-mi da 100 000 sa scap de Bizon!" De ce a renuntat la el

Becali se bucura ca Gnohere a plecat de la FCSB!

Avea sa-i dea bani si s-a inteles cu francezul sa nu-i mai achite nimic. Gnohere nu va ramane mult timp pe bara. Si-a gasit deja echipa, spune Becali. Patronul FCSB spune ca sponsorul principal al echipei s-a oferit sa plateasca 100 000 de euro daca Becali renunta la Gnohere. Oferta a venit prea tarziu. Becali semnase deja rezilierea. Va ramane doar cu un milion de euro, cat s-a angajat sa-i achite sponsorul.

"Este adevarat, am semnat! Vorbeam cu un sponsor, care ne da un milion aproape pe an si a vrut sa prelungeasca. Eu i-am zis ca prelungesc, dar am si eu o problema ca suntem in criza. El a zis ca vrea sa prelungeasca ca ma iubeste pe mine, iubeste Steaua. Mi-a zis: 'Am si eu o rugaminte, dau si eu 100.000 ca sa il dai pe Gnohere'! Si eu am zis, bine, ba, dar eu semnasem despartirea de Gnohere, cu o ora inainte. Acum doua ore a semnat Gnohere. Nu pot sa spun ce sponsor e. Nu i-am mai luat banii, era la gluma, omul glumea.

I-am luat o data 150.000 ca sa il tin pe Teixeira. Sa dea bani! Cea mai mare problema era ca aveam sa ii dau nu stiu cati bani, mai aveam si rata in iulie vreo 70.000. Am scapat, a vrut el bani, dar eu l-am ghicit. Stiam ca are echipa si am zis ca nu ii dau banii.. M-a sunat cineva aseara care stiu ca are legatura cu el si m-am facut ca ploua. Nu stiu, pe mine nu ma intereseaza Craiova, eu stiu ca am scapat de el. Platea in rate sponsorul (n. r. sponsorul principal). Maine semneaza contractul, 800.000 suma de baza si inca 200.000 nu stiu ce conditii.

Nu ca nu ar fi Gnohere un fotbalist bun, el e bun, dar venea cu kilograme in plus. Pana isi revenea mai dura cateva luni. Eu ii am pe Petre, pe Tanase si vreau sa scot bani din fotbal. Trebuie sa joc cu jucatori tineri ca sa scot bani pe ei, altfel intru in faliment", a spus Becali.