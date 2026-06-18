Germanul a părăsit clubul în luna martie, odată cu instalarea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică, însă acum a revenit pentru al patrulea mandat la gruparea patronată de Gigi Becali.

După un sezon în care FCSB a ratat pentru prima dată calificarea în play-off, Neubert consideră că problemele au pornit încă din perioada de pregătire.

Thomas Neubert: „Bateriile au fost la maximum 70%”

Preparatorul fizic a explicat că jucătorii nu au avut suficient timp pentru recuperare după stagiunea precedentă, una extrem de solicitantă.

„Diferența este foarte clară. Am jucat doi ani de zile la intensitate foarte mare și noi am fost împreună cu echipa doar cinci zile. Pauza pentru jucători a fost doar între 7 și 14 zile.

Jucătorii nu au fost pregătiți 100% din punctul de vedere al refacerii. Au venit după doar 7 sau 10 zile de vacanță și nu încărcați 100%. Bateriile au fost la maximum 70%, niciodată la 100%”, a declarat Thomas Neubert pentru Fanatik.

Este demn de menționat faptul că FCSB a disputat nu mai puțin de 61 de meciuri în sezonul trecut.

Remus Guțea ar putea fi următoarea lovitură a lui Gigi Becali

Remus Guțea (19 ani), de la FC Voluntari, a fost propus la FCSB de mai multe voci importante din fotbalul românesc. Florin Gardoș, în prezent oficial la Chindia Târgoviște, s-a arătat impresionat de calitățile puștiului nou-promovatei.

„Pentru nivelul Ligii 2 a fost foarte bun, un jucător care e eligibil U21 să facă diferența în meciul cu noi din play-off, a dat un gol extraordinar, e clar un jucător foarte talentat.

Cumva îmi dă speranțe că pot fi transferați și jucători din Liga 2, nu e neapărat să fie din Liga 1 și sunt cluburi care se uită la tinerii din Liga 2”, a spus Florin Gardoș, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

În sezonul precedent, Remus Guțea a evoluat în 32 de partide pentru cei de la FC Voluntari, reușind să marcheze de șapte ori și să ofere alte trei assist-uri.