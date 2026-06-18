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Marco Palestra (21 de ani), fundașul dreapta al formației Atalanta Bergamo, este tot mai aproape de un transfer la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.

Culisele transferului lui Marco Palestra la Inter Milano

Conducerea campioanei Italiei a crescut oferta la 50 de milioane de euro, după ce a propus anterior 45 de milioane de euro. Reprezentanții Atalantei încearcă să obțină pentru Palestra 55 de milioane de euro.

Publicația Tutto Mercato Web a dezvăluit că Marco Palestra își dorește să ajungă la Inter, în ciuda faptului că are la dispoziție și oferte din Premier League. Acest aspect ar putea cântări decisiv în efectuarea transferului.

„Marco Palestra se apropie de Inter. Potrivit redacției noastre, Nerazzurrii s-au întâlnit în această dimineață cu Atalanta pentru a continua discuțiile și negocierile privind transferul fundașului dreapta născut în 2005 la echipa lui Cristian Chivu, iar primele impresii sunt pozitive.

Inter a făcut un pas înainte. La precedenta întâlnire, decalajul dintre pretenții și ofertă era de aproximativ 10 milioane de euro, Atalanta solicitând 55 de milioane de euro, iar Inter oferind 45 de milioane de euro. Campioana Italiei a depus un efort și a mărit suma fixă, iar acum cele două cluburi discută despre bonusuri, Inter punând la bătaie în jur de 50 de milioane de euro, totul fiind inclus.

Rămâne de văzut dacă vor fi suficienți, având în vedere că Atalanta și-ar dori ceva mai mult, dar, pe de altă parte, conducerea este conștientă că dorința jucătorului, care ar prefera Inter în locul cluburilor din Premier League, ar putea fi alegerea potrivită”, a notat tuttomercatoweb.com.

Palestra, un apărător lateral de viitor din Serie A

Marco Palestra a fost împrumutat în sezonul trecut de Atalanta la Cagliari, unde a înregistrat 37 de apariții în Serie A, un gol și patru pase decisive.

La doar 21 de ani, Palestra a strâns deja două selecții pentru prima reprezentativă a Italiei, evoluând în 16 meciuri și pentru Atalanta, echipa la care s-a format. El are în palmares, cu formația din Bergamo, Europa League, cucerită în 2024.