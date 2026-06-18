Duelul Spania - Capul verde s-a termiant cu o remiză albă, scor 0-0, într-un meci din grupa H. Deși ibericii au controlat jocul, africanii au rezistat eroic și au plecat cu un punct uriaș de pe stadionul din Atlanta.

În repriza secundă, selecționerul Bubista a apelat la Joao Paulo, fundașul celor de la FCSB, care a reușit să îl oprească pe Lamine Yamal, starul de 200 de milioane de euro al Barcelonei.

A văzut duelul Joao Paulo - Lamine Yamal și a spus-o direct: „Și-a depășit condiția”

După meci, Sport.ro a luat legătura cu Alin Chița, fost fundaș și antrenor cu licență UEFA Pro, care a analizat prestația jucătorului din SuperLiga.

„Nu mai există echipe mici. Fiecare știe să stea în teren. Există atât de multe facilități acum în a învăța fotbal sau a te dezvolta încât nu cred că mai există echipe mici. Faptul că sunt foarte multe meciuri eu zic că o să fie un Campionat Mondial foarte, foarte dinamic și cu multe surprize.

Omul și-a făcut datoria, și-a depășit condiția. Atâta timp cât adversarul nu a adus nimic pe tabela de marcaj înseamnă că el și-a îndeplinit toate sarcinile”, a declarat Alin Chița pentru Sport.ro.

Fundașul celor de la FCSB a avut 15 atingeri de balon, a recuperat două mingi, a fost faultat o dată și a câștigat toate duelurile directe în care a fost implicat. Dintre toate rezervele folosite de selecționata africană, Joao Paulo a primit cea mai mare notă.

Cotat la 900.000 de euro, fundașul venit la FCSB de la Oțelul în luna februarie a avut un sezon excelent. În stagiunea recent încheiată, Joao Paulo a bifat 39 de meciuri, trei goluri și trei pase decisive.