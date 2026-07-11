Televiziunea arabă anunță: „Real Madrid al Africii“ vine după superstarul Craiovei

Inclusiv înaintea prestației sale de miercuri, vârful născut și crescut în Suedia, dar cu dublă cetățenie, era în atenția egiptenilor de la Al-Ahly Cairo . Cea mai titrată echipă din Africa, cu 12 trofee Champions League în palmares, îl are pe Assad Al-Hamlawi pe listă încă de la finalul sezonului trecut. Acum, după dubla europeană a superstarului Craiovei, Al-Ahly a devenit și mai interesată de transferul jucătorului în vârsta de 25 de ani.

Meciul jucat la mijlocul săptămânii, în Ungaria, l-a evidențiat, încă o dată, pe atacantul palestinian al Universității, Assad Al-Hamlawi (25 de ani) . Acesta a contribuit la victoria categorică a oltenilor cu o dublă, transformând două penalty-uri, în minutele 24 și 43.

Universitatea Craiova a avut un debut încântător în preliminariile Champions League, zdrobind ML Vitebsk din Belarus cu 4-1, în prima manșă din turul I preliminar.

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„Assad Al-Hamlawi, ținta principală pentru postul de atacant“

Despre interesul egiptenilor pentru Al-Hamlawi tocmai a vorbit și jurnalistul Ibrahim Abdel Gawad în cadrul emisiunii „On Sport“. Acesta a dezvăluit că formația din Cairo, supranumită „Real Madrid al Africii“, are un buget de cinci milioane de dolari pentru perioada mercato. Iar o bună bucată din această sumă va fi alocată pentru aducerea unui cuplu ofensiv. În capul listei e trecut numele lui Assad Al-Hamlawi.

„Hussein Ammouta, antrenorul echipei, îl dorește pe Soufiane Benjdida, dar există o dorință puternică a conducerii de a-l transfera și pe palestinianul Assad Al-Hamlawi. Pentru că Al-Ahly vrea să aducă doi atacanți. Negocierile sunt acum în derulare. Pe lista clubului mai sunt Mounsef Bakrar și Ali Olwan. Dar Assad Al-Hamlawi e în capul listei“, a dezvăluit Ibrahim Abdel Gawad, la televiziunea egipteană.

Un alt ziarist arab, Ahmad Kotaish, a dezvoltat subiectul legat de interesul clubuli Al-Ahly Cairo pentru Assad Al-Hamlawi.

„Atacantul palestinian a avut o contribuție importantă la titlul câștigat de Universitatea Craiova, în sezonul trecut. Miercuri, el a mai punctat de două ori, trimițându-și echipa cu un picior în turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Assad Al-Hamlawi e un atacant cu instinct de killer în careu“, a notat jurnalistul care semnează pentru site-ul Taktikaarticles.

Assad Al-Hamlawi a fost adus la Craiova de la Slask Wroclaw (Polonia), în vara anului trecut, în schimbul sumei de un milion de euro. La ora actuală, cota sa de piață a ajuns la două milioane de euro pe site-ul transfermarkt.com. În tricoul Universității, jucătorul a adunat 18 goluri și 4 pase de gol în 49 de apariții, în toate competițiile.