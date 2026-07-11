Televiziunea arabă anunță: „Real Madrid al Africii“ vine după superstarul Craiovei

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SPORT.RO
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Unul dintre cei mai buni atacanți ai Superligii e printre țintele clubului care a câștigat Champions League de 12 ori.

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Assad Al-HamlawiUniversitatea CraiovaReal MadridAl Ahly Cairo
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Universitatea Craiova a avut un debut încântător în preliminariile Champions League, zdrobind ML Vitebsk din Belarus cu 4-1, în prima manșă din turul I preliminar.

Televiziunea arabă anunță: „Real Madrid al Africii“ vine după superstarul Craiovei

Meciul jucat la mijlocul săptămânii, în Ungaria, l-a evidențiat, încă o dată, pe atacantul palestinian al Universității, Assad Al-Hamlawi (25 de ani). Acesta a contribuit la victoria categorică a oltenilor cu o dublă, transformând două penalty-uri, în minutele 24 și 43.

Inclusiv înaintea prestației sale de miercuri, vârful născut și crescut în Suedia, dar cu dublă cetățenie, era în atenția egiptenilor de la Al-Ahly Cairo. Cea mai titrată echipă din Africa, cu 12 trofee Champions League în palmares, îl are pe Assad Al-Hamlawi pe listă încă de la finalul sezonului trecut. Acum, după dubla europeană a superstarului Craiovei, Al-Ahly a devenit și mai interesată de transferul jucătorului în vârsta de 25 de ani.

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„Assad Al-Hamlawi, ținta principală pentru postul de atacant“

Despre interesul egiptenilor pentru Al-Hamlawi tocmai a vorbit și jurnalistul Ibrahim Abdel Gawad în cadrul emisiunii „On Sport“. Acesta a dezvăluit că formația din Cairo, supranumită „Real Madrid al Africii“, are un buget de cinci milioane de dolari pentru perioada mercato. Iar o bună bucată din această sumă va fi alocată pentru aducerea unui cuplu ofensiv. În capul listei e trecut numele lui Assad Al-Hamlawi.

„Hussein Ammouta, antrenorul echipei, îl dorește pe Soufiane Benjdida, dar există o dorință puternică a conducerii de a-l transfera și pe palestinianul Assad Al-Hamlawi. Pentru că Al-Ahly vrea să aducă doi atacanți. Negocierile sunt acum în derulare. Pe lista clubului mai sunt Mounsef Bakrar și Ali Olwan. Dar Assad Al-Hamlawi e în capul listei“, a dezvăluit Ibrahim Abdel Gawad, la televiziunea egipteană.

Un alt ziarist arab, Ahmad Kotaish, a dezvoltat subiectul legat de interesul clubuli Al-Ahly Cairo pentru Assad Al-Hamlawi.

„Atacantul palestinian a avut o contribuție importantă la titlul câștigat de Universitatea Craiova, în sezonul trecut. Miercuri, el a mai punctat de două ori, trimițându-și echipa cu un picior în turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Assad Al-Hamlawi e un atacant cu instinct de killer în careu“, a notat jurnalistul care semnează pentru site-ul Taktikaarticles.

Assad Al-Hamlawi a fost adus la Craiova de la Slask Wroclaw (Polonia), în vara anului trecut, în schimbul sumei de un milion de euro. La ora actuală, cota sa de piață a ajuns la două milioane de euro pe site-ul transfermarkt.com. În tricoul Universității, jucătorul a adunat 18 goluri și 4 pase de gol în 49 de apariții, în toate competițiile.

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