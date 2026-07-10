Campionatul Mondial din 2026 a început pe 14 iunie 2026 și se va încheia pe 17 iulie. Joi seară a avut loc primul ”sfert” la turneul final din SUA, Mexic și Canada: Franța - Maroc 2-0.

Iar vineri va avea loc și al doilea meci din această fază a competiției. Spania o întâlnește pe Belgia în Inglewood, California, pe ”SoFi Stadium”. Norvegia - Anglia și Argentina - Elveția sunt sâmbătă noapte.

Florin Gardoș a spus cine va câștiga Cupa Mondială 2026 și cine va ieși golgheter

Florin Gardoș a fost întrebat, printre altele, la emisiunea Poveștile Sport.ro, cine crede că va câștiga Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Fostul internațional român a mizat pe Spania.

Cât despre cine va înscrie cele mai multe goluri la turneul final, Gardoș crede că starul Franței și al lui Real Madrid, Kylian Mbappe, va fi primul în topul celor mai buni marcatori.

Emisiunea integrală cu Florin Gardoș la Poveștile Sport.ro