Teja nu sta fara job! Surpriza uriasa: negociaza deja cu o alta echipa din Liga I! "E un antrenor care merita continuitate"

Demis de la FCSB dupa doar 5 luni, Mihai Teja se afla deja pe lista unei alte echipe din Liga I. El s-ar putea lupta in sezonul viitor cu fostele sale echipe, FCSB si Gaz Metan.

Mihai Teja poarte prelua curand o alta echipa din Liga I. Demis de la FCSB dupa doar 5 luni, tehnicianul in varsta de 40 de ani ar putea "ateriza" la Iasi. Postul de pe banca iesenilor este liber dupa despartirea acestora de Flavius Stoican.

Stoican: "Niculescu si Teja, pe lista Iasiului"



Cel care a dezvaluit cu cine negociaza Poli Iasi este chiar Flavius Stoican, antrenor care a pregatit in ultimii 2 ani echipa moldoveana. Stoican a pronuntat numele lui Claudiu Niculescu si Mihai Teja. Acesta spune ca amandoi merita sa pregateasca o echipa de Liga 1 si ca au nevoie de continuitate pentru a putea evolua.

"Ma bucur ca am petrecut doi ani la Poli Iasi, ca am dus la bun sfarsit un contract, cu multe greutati, cu multe neajunsuri. In Romania e greu sa duci la capat un contract. Am vrut sa fiu profesionist pana la capat, intr-o mare de amatori.

Nu-mi sta in caracter sa propun eu inlocuitori. Eu raspund doar daca sunt intrebat. Doi antrenori pe care eu ii apreciez foarte mult sunt pe lista aceea: Claudiu Niculescu si Mihai Teja. Sunt doi antrenori care merita sa aiba continuitate in Liga I" , a declarat Flavius Stoican dupa ultimul sau meci la Iasi.

Cariera lui Teja pana acum



In varsta de 40 de ani, Mihai Teja nu a evoluat ca fotbalist la nivel inalt. El a inceput cariera de antrenor ca preparator fizic, apoi ca secund. Scolit la Coverciano, acesta a avut o ascensiune interesanta, iar in 2013 a preluat-o pe U Cluj. Ulterior a trecut pe la nationala U21 a Romaniei, Dinamo, U Cluj din nou, Pandurii, Gaz Metan si FCSB.