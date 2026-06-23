Uluitor: ce i s-a întâmplat tenismenului care a anulat una din cele două semifinale de la Roland Garros

Uluitor: ce i s-a întâmplat tenismenului care a anulat una din cele două semifinale de la Roland Garros Tenis
Alexandru Hațieganu
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Matteo Arnaldi, urmărit de epuizare, în turneul carierei.

TAGS:
Roland Garros 2026anulatăTenis ATPFlavio Cobollisemifinalamatteo arnaldi
Din articol

Italianul Matteo Arnaldi (25 de ani, 35 ATP) și-a ratat șansa carierei, înaintea semifinalelor turneului de la Roland Garros. Infectat cu un virus, tenismenul s-a văzut nevoit să se retragă înaintea celei mai importante partide pe care o avea de jucat în carieră, până în prezent.

Semifinalistul retras de la Roland Garros, chinuit serios de virusul care i-a năruit șansele de a ieși campion la Paris

După două meciuri de cinci seturi, Arnaldi s-a văzut ajuns din urmă de eforturi, care i-au slăbit sistemul imunitar. După un meci de 5 ore și 26 de minute cu Frances Tiafoe, în optimile Roland Garros, Arnaldi a avut probleme înaintea semifinalei italienești care ar fi trebuit să aibă loc la Paris. Jucătorul a anunțat, în conferința de presă prin care și-a oficializat abandonul din competiție, că nu a putut dormi din cauza unui virus care i-a provocat stări de vomă.

Două săptămâni mai târziu, Matteo Arnaldi a explicat că problema trăită în capitala Franței nu a dispărut ușor, precum și-au imaginat unii.

Matteo Arnaldi nu a putut mânca nimic timp de două zile

Arnaldi precizează, cu câteva zile înaintea startului turneului de la Wimbledon, că nu a putut să mănânce nimic timp de două zile.

„Nu știm cu siguranță ce s-a întâmplat, pentru că nu am făcut analize, dar cred că a fost un virus. Sâmbătă am zburat spre casă, dar nu am reușit să mănânc sau să beau nimic, până duminică.

Mi s-a întâmplat ceva similar în Acapulco, anul trecut, când mai mulți jucători au făcut toxiinfecție alimentară. Atunci a fost mai rău, cu siguranță, dar a semănat.

De fiecare dată când încercam să mănânc ceva, vomitam din nou. Nu a fost cea mai bună experiență, dar ce să fac?”, a povestit Matteo Arnaldi, în Eastbourne, conform Express.

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Flavio Cobolli nu a dezamăgit în finala Roland Garros 2026

Deși a avut o doză în plus de prospețime în finala cu Alexander Zverev, italianul Flavio Cobolli nu a dezamăgit, chiar dacă a plecat acasă cu trofeul de finalist învins.

Surprins în primul și în ultimul set al finalei, ambele manșe, cedate cu 6-1, Cobolli a luptat însă printr-un tenis agresiv, în seturile 2, 3 și 4, echilibrate, în care a compensat cu brio diferența de înălțime.

Publicul parizian a fost încântat să rămână în tribunele Arenei Philippe-Chatrier timp de 4 ore și 19 minute, la un an de la cea mai lungă finală văzută vreodată, 5 ore și 29 de minute, jucată de Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Turneul de la Roland Garros

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