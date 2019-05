Edi Iordanescu, replica INCREDIBILA pentru Gigi Becali: "La 200.000 de euro, il cumparam eu!" "Sageata" trimisa catre FCSB dupa ultimul transfer

Edi Iordanescu a glumit pe seama ultimului transfer facut de Gigi Becali la FCSB.

FCSB l-a achizitionat pe Darius Olaru de la Gaz Metan pentru 600.000 de euro. Edi Iordanescu, inca antrenorul lui Olaru la Gaz Metan, a glumit pe seama ofertei facute de Becali si a declarat ca daca jucatorul ar fi fost putin mai ieftin l-ar fi cumparat el.

Olaru a fost semnat de FCSB, insa va veni la echipa lui Gigi Becali abia din iarna.



"La 200.000 de euro il cumparam eu, dar la 600.000 nu am cum. Investeam in el sperante multe", a declarat Edi Iordanescu in cadrul unei conferinte de presa.