DINAMO - VOLUNTARI 0-0 | Rednic, dupa cea mai proasta clasare din istoria clubului: "Si daca terminam pe 1 sau pe 2 ce se schimba? Tot in play-out eram!"

Dinamo a terminat sezonul pe locul 9. E cea mai slaba clasare din istoria clubului din "Stefan cel Mare". Mircea Rednic nu este afectat de acest rezultat.

Rednic promite ca din stagiunea viitoare lucrurile vor sta altfel la Dinamo.

"Prima repriza a fost echilibrata. In repriza a doua am riscat mai mult, am avut ocazii, puteam sa marcam. E si greu sa joci in atmosfera de aici. Plus ca nu aveam miza. Am si dat ocazia altor jucatori sa joace. Daca terminam pe 1 sau pe 2 in play-out, ce schimbam? Tot in play-out eram. A fost un an negativ. Bine ca nu am retrogradat. Sigur, nu e un loc onorabil. Trebuie sa uitam cat mai repede sezonul acesta si sa ne pregatim pentru urmatorul. Deja lucram, suntem in discutii cu jucatori. Avem alt buget acum", a declarat Mircea Rednic la finalul partidei.