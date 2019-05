Gigi Becali, presat de timp! Numele SURPRIZA aparut pe lista FCSB: cu cine negociaza Becali in secret | EXCLUSIV

Gigi Becali incepe sa fie presat de timp. FCSB a ramas fara antrenor dupa incheierea campionatului.

Mihai Teja a plecat de la FCSB dupa ce echipa a ratat titlul pentru al patrulea sezon consecutiv si a terminat inca o data pe locul 2. Deocamdata, Gigi Becali nu a reusit sa numeasca un antrenor principal, iar echipa se va reuni pe 11 iunie.

Pana la 3 iunie, cu o saptamana inainte de reunirea lotului, Gigi Becali vrea sa aiba un antrenor. Edi Iordanescu a amanat discutiile pana dupa ultimul meci al sezonului. Problema e ca Gaz Metan a fost programata sa joace ultimul meci al sezonului, duminica seara, pe 2 iunie, la ora 21:00. Cum timpul este foarte scurt, Becali si-a conturat o lista cu posibile variante.

Lista italiana

Gigi Becali si-a conturat o lista de avarie cu trei nume importante in fotbalul romanesc. Toti cei trei tehnicieni sunt italieni si au demonstrat ca pot obtine rezultate notabile in Liga 1.

Walter Zenga, Cristiano Bergodi si Devis Mangia sunt numele de pe lista celor de la FCSB. Zenga si Bergodi au un usor avantaj dat fiind faptul ca cei doi antrenori italieni au mai pregatit echipa in trecut. Zenga a stat pe banca in sezonul 2004-2005, iar Bergodi in 2009.

Surpriza uriasa

Pe langa cei trei tehnicieni italieni, Gigi Becali a trecut pe lista si un nume surprinzator. Laurentiu Rosu, fost jucator al Stelei in perioada 1993-2000, este si el o varianta luata in calcul de FCSB.

Rosu, in varsta de 43 de ani, si-a inceput cariera de antrenor in 2010 ca "secund" la Vaslui. Au urmat apoi Petrolul si FCSB, tot din pozitia de antrenor secund, iar prima echipa ca "principal" a preluat-o pn 2016. UTA a fost prima formatie antrenata de Rosu ca antrenor principal. Mioveni si nationala Romaniei U18 completeaza CV-ul lui Rosu.