Nebunie totala la finala Ligii Campionilor Africii! Trofeul s-a dat la masa verde, dupa ce o echipa a iesit de pe teren in repriza a doua, acuzand "un furt calificat". VIDEO

Finala Ligii Campionilor Africii s-a decis la masa verde!

Esperance Tunis a castigat Liga Campionilor Africii, dupa ce a castigat cu scorul de 1-0 in fata formatiei marocane Wydad Casablanca! Jucatorii lui Wydad au parasit terenul in repriza secunda si au vrut sa abandoneze partida dupa o faza controversata! In partida de aseara, returul dublei manse a finalei Ligii Campionilor Africii, s-a iscat un scandal dupa ce sistemul VAR "nu a functionat".

Esperance Tunis a deschis scorul in minutul 42 prin Mohamed Youcef Belaili, dar marocanii au reusit la randul lor sa inscrie in partea a doua prin Walid El Karti (minutul 60). Golul celor de la Wydad nu a fost, insa, validat de catre arbitru, acesta semnalizand un ofsaid. Oaspetii au solicitat verificarea prin arbitrajul video, dar acesta nu functiona. Furiosi, marocanii au decis in acel moment sa paraseasca terenul, refuzand sa reia jocul pana cand arbitrul nu va consulta sistemul VAR.

Oficialii Confederatiei Africane de Fotbal (CAF) au intervenit si au incercat sa-i convinga pe jucatorii si antrenorii lui Wydad sa reia meciul, insa acestia au refuzat! Arbitrul Bakary Gassama, din Gambia, a pus capat jocului dupa o ora si jumatate de asteptare, Esperance Tunis fiind declarata castigatoare a trofeului.

Meciul tur, de la Casablanca, incheiat la egalitate (1-1), a fost de asemenea marcat de controverse legate de arbitraj. Arbitrul Gehad Grisha a fost suspendat sase luni de catre CAF pentru prestatia sa slaba.

REZUMAT VIDEO ESPERANCE TUNIS - WYDAD CASABLANCA