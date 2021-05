Tanase poate da lovitura! Golgheterul din Liga 1, pe lista unui club important din Europa! Ce echipa a pus ochii pe capitanul lui Becali 

Florin Tanase (26 ani) isi doreste sa plece de la FCSB in vara.

Capitanul ros-albastrilor a fost pe teren in ultimul meci al sezonului, infrangerea cu CFR Cluj, iar la final a anuntat ca isi doreste sa prinda un transfer in strainatate. Chiar patronul Gigi Becali a spus ca este dispus sa il lase sa plece, iar suma pe care o cere in schimbul sau este de 5 milioane de euro.

Presa din Belgia anunta ca Anderlecht il ia in considerare pe Tanase drept o optiune, mai ales dupa ce Nmecha, internationalul german se intoarce la City, dupa ce a fost imprumutat la Anderlecht.

"Sunt ingrijorat pentru sezonul urmator. Anderlecht este in pericol sa il piarda pe Lukas Nmecha. A aportat mult in echipa cu charisma, talentul si volumul sau de munca. Jucatorului care vine in locul sau ii va fi greu, trebuie sa incepem sa cautam un inlocuitor pe masura", a spus Nordin Jbari, fostul jucator belgian pentru voetbabelgie.be.

Sursa citata anunta: "Florin Tanase este pe lista drept inlocuitor. Romanul de 26 de ani a inscris de 25 de ori in tricoul FCSB-ului in acest sezon".

Recent, presa din Turcia a anuntat si interesul lui Trabzonspor pentru golgheterul din Liga 1.