"O sa plateasca imediat!" Becali, decizie finala in privinta lui Tanase! Fotbalistul se va desparti de FCSB

Florin Tanase se va desparti de FCSB in aceasta vara!

Gigi Becali si-a scos golgheterul la mezat. Patronul FCSB-ului a stabilit suma pentru care Tanase va pleca de la vicecampioana Romaniei.

Cinci milioane de euro se asteapta Gigi Becali sa primeasca in schimbul "perlei" sale. Finantatorul "ros-albastrilor" este convins ca se va gasi usor un club din strainatate care sa ofere acesti bani in schimbul lui Tanase.

”Tanase este posibil sa plece, cum sa-l mai tii? Este golgheter, pleaca Tanase. Nu mai poti sa-l tii pe Tanase. Cinci milioane sunt bani putin pentru Tanase, o sa dea cineva imediat”, a spus Becali, pentru as.ro.

Florin Tanase a avut 33 de aparitii in tricolul FCSB-ului in acest sezon de Liga 1, iar 32 de partide le-a inceput ca titular. "Perla" lui Becali a inscris 24 de goluri si ocupa locul unu in clasamentul celor mai buni marcatori din Liga 1.