EXCLUSIV | "Ii dau drumul lui Tanase, le dau drumul tuturor in vara!" Incepe revolutia la FCSB! "De-asta am ajuns in situatia asta"

Gigi Becali a comentat la Pro X ce s-a intamplat la FCSB in ultimele saptamani.

Patronul ros-albastrilor a declarat ca Andrei Vlad este vinovat pentru situatia in care se afla echipa acum si a spus ca este dispus sa ii lase sa plece pe toti cei care vor sa se transfere in aceasta vara.

Gigi Becali a vorbit si despre motivele pentru care nu se mai supara din cauza a ceea ce se intampla in fotbal, punctand ca mizeaza pe rugaciunile fotbalistilor sai pentru ca echipa sa castige titlul in acest sezon.

"Daca Vlad n-o scapa in poarta, in minutul 93, nu mai jucam cu presiune. L-am luat atunci la bataie pe Vlad? Trebuia sa ma duc sa o apar eu? Daca nu sunt fundasi centrali... doar n-o sa-l aduc pe Sergio Ramos. Am ajuns in situatia asta ca n-a scos-o Vlad, ce puteam sa ii fac?

Astea-s lucruri minore care s-au intamplat. Sunt niste semne de la Dumnezeu si poate asa trebuie sa fie, ne da suferinta si poate ne da si campionatul.

Lui Tanase ii dau drumul, tuturor le dau drumul. In ultimul an mi-au murit 5 prieteni apropiati, de o varsta cu mine. Trec pe langa casele lor si imi dau seama ca nu mai sunt. Si atata m-au educat mortile lor ca nu ma mai intereseaza ce se intampla la fotbal. Zic ca vreau, dar apoi rad. Ma bucur ca m-a tinut Dumnezeu viu. Sa zic 'mersi' ca mai am niste bani. Atunci dau slava Domnului pentru ce am si cum sa fiu suparat pentru fotbal?

Poate punctul asta cu Sepsi o sa ne foloseasca, sa fie in plus. Nu poti sa stii cum face Dumnezeu, are tainele Lui, nu te joci. Dracii au facut ce-au vrut ei, dar acum poate sa zica Dumnezeu: 'gata, nu va mai las sa faceti asta si asta si asta'.

Cand esti cu Hristos, esti bucurie. Oriunde ma uit, e bucurie. Ma uit la pomi, la cer, imi vine sa plang de bucurie. Ma uit ce curte am si nu-mi vine sa cred ca mi-a dat mie Domnul asa ceva. Poate asculta Dumnezeu ruga lui Straton care a zis ca vrea sa fie campion. Mizez pe ruga lui Straton", a spus Gigi Becali la Ora exacta in sport.