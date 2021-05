Gigi Becali i-a gasit inlocuitor lui Tanase! Ce jucator de la Botosani e chemat sa-l faca uitat pe golgeterul Ligii 1

Gigi Becali pregateste noi mutari pentru bucuresteni, in speranta ca o sa reuseasca sa intrerupa hegemonia celor de la CFR.

Golgheterul Ligii 1 a anuntat in mai multe randuri ca vrea sa plece si ca daca o oferta buna ar veni pe numele sau nu ar zice nu. Conform AS.ro, Eduard Florescu este dorit de Becali de la FC Botosani, dupa cum a anuntat finantatorul FCSB dupa ce clujenii au castigat matematic titlul pentru a 4-a oara consecutiv.

"Nu va pot spune acum cine este. O sa discut cu ei. Este un jucator de la Botosani care mie imi place foarte mult. Nu este vorba despre Chindris", anunta Becali aseara, la Digi Sport. Eduard Florescu a fost crescut de FC Arges, fiind originar din Pitesti, si a mai trecut pe la CS Mioveni si FC Viitorul, insa nereusind sa confirme pana sa ajunga la FC Botosani.

Pentru moldoveni a jucat in 52 de meciuri, reusind sa inscrie de 4 ori si oferind 3 pase decisive, fiind insa folosit in dese randuri ca mijlocas central, si de putine ori ca mijlocas ofensiv, pozitia pe care FCSB-ul l-ar folosi dupa transfer. Conform sursei citate, Valeriu Iftime doreste in schimbul fotbalistului 450.000 de euro, plus un procent dintr-un viitor transfer.