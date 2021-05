Becali a anuntat pretul lui Tanase si cand vrea sa-l vanda: "Vreau sa-l folosesc pe pozitia aia mai intai, in Europa"

Becali isi propune sa-l vanda pe Florin Tanase in vara.

Patronul FCSB n-a schimbat pretul. Vrea sa 5 milioane de euro in schimbul fotbalistului care a marcat de 23 de ori in acest sezon. Tot atat cerea si in urma cu un an. Becali a facut deja planul tactic pentru preliminariile europene. Nu va mai juca in primul 11 cu Tanase varf. Gigi e convins ca Tanase va termina playoff-ul cu inca 5 goluri adaugate in dreptul numelui sau.

"O sa iau sigur un atacant la vara, asa cum am spus. Vreau sa-l fac pe Tanase inter in preliminariile europene. Apoi, probabil va pleca. Oricine da pe el acum 5 milioane de euro. Eu spun ca mai da 5 goluri in ultimele etape: doua cu Sepsi, doua cu Craiova si unul cu CFR Cluj", a spus Becali pentru gsp.ro.

Tanase a fost cumparat de la Viitorul cu 1,5 milioane de euro in 2016.