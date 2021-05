"Numai prostii se vorbesc la noi!" Reactia lui Tanase dupa egalul cu Clinceni! Ce spune dupa ce FCSB a ratat sansa de a urca pe primul loc

FCSB a facut egal cu Clinceni pe teren propriu, 2-2.

Ros-albastrii s-au incurcat dupa infrangerea CFR-ului cu Sepsi si au ratat sansa de a reveni pe primul loc cu trei etape inainte de final.

Capitanul Tanase a reusit sa inscrie din penalty, insa nu a putut sa isi mai salveze echipa de aceasta data. Golgheterul din Liga 1 a comentat prestatia echipei sale, punctele pierdute cu Clinceni, iar la final a profitat de ocazie pentru a lansa un atac la adresa celor care au sustinut ca echipa ilfoveana ar fi 'satelitul' echipei lui Gigi Becali.

"Din pacate nu am facut un joc bun astazi, desi am deschis scorul. In a doua repriza am egalat destul de repede si ne-am retras, nici nu stiu, cand trebuia sa atacam, sa avem ocazii de gol.

Incercam sa castigam, mai avem trei meciuri, trebuie sa le castigam si la sfarsit vom fi campioni. Sa ii vedem pe domnii care vorbeau pe la televizor ca e echipa noastra Clinceni, la fel si Sepsi a CFR-ului, numai prostii se vorbesc la noi.

Sunt importante punctele astea, treceam pe primul loc, CFR avea deplasare grea la Craiova. La fel au fost importante si cele cu CFR, cand am fost egalati in ultimul minut", a spus Tanase la finalul meciului.