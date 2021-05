Si-a anuntat Florin Tanase plecarea de la FCSB?! "Este momentul potrivit pentru un transfer!" Ce a declarat dupa esecul cu CFR Cluj

Florin Tanase si-a spus nemultumirile la finalul meciului dintre CFR si FCSB.

Dupa un nou titlu ajuns in Gruia, capitanul lui FCSB crede ca diferenta s-a facut, in acest sezon, la nivelul lotului, FCSB avand, numeric, un lot mult mai subtire. Tanase crede ca, dupa 5 ani la FCSB, a venit timpul sa faca pasul spre alt club.

"Am ales sa joc, pentru ca am considerat ca meciul este cel mai bun antrenament. Urmeaza doua meciuri la echipa nationala si am considerat ca este prea lunga perioada. Am fost mult timp pe primul loc in acest sezon, din pacate si accidentarile si-au spus cuvantul pe acest final de sezon. Ca in fiecare an. Asa se intampla la noi, in play-off ramanem fara o banca puternica, trebuie sa se schimbe ceva din sezonul urmator, pentru ca daca se va continua asa tot locul 2.

Am aici cinci ani la FCSB, am facut anul acesta un sezon bun si cred ca este momentul pentru un transfer. Daca nu, eu mai am un an si jumatate de contract. Am citit si eu in presa ca este un nou antrenor, este alegerea conducerii si nu pot sa comentez acum", a declarat Florin Tanase, la finalul meciului CFR-FCSB 2-0.

Universitatea Craiova - Academica Clinceni si Sepsi OSK - FC Botosani sunt ultimele meciuri ale acestui sezon de Liga 1. Ambele au o oarecare miza, Clinceni si Botosani fiind in lupta pentru locul 5.