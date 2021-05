Motivul pentru care Tanase e singura vedeta de la FCSB care nu e in vacanta! De ce a vrut sa joace la Cluj

FCSB a jucat in ultima etapa din playoff-ul Ligii 1 pe terenul celor de la CFR Cluj.

Meciul a fost fara miza, cele doua echipe stiind dinaintea acestei ultime runde pe ce loc termina sezonul. In aceste conditii, Gigi Becali a decis, inca de la meciul cu CSU Craiova, ca 'vedetele' de la FCSB sa plece in vacanta.

Singurul jucator de baza al echipei lui Toni Petrea care si-a gasit locul in primul 11 pentru partida de la Cluj a fost Florin Tanase. Capitanul ros-albastrilor a ales sa joace impotriva CFR-ului, renuntand la vacanta.

Potrivit ProSport, decizia lui Tanase are la baza faptul ca fotbalistul a fost convocat de Mirel Radoi pentru partidele amicale cu Georgia si Anglia, programate pe 2 si 6 iunie.

Astfel, capitanul celor de la FCSB a vrut sa fie in forma si a hotarat ca vrea sa joace la Cluj. Tanase este golgeterul Ligii 1 in acest sezon, avand 24 de goluri marcate in 33 de meciuri.