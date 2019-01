Tanase a vorbit de metodele lui Mihai Teja! Cum lucreaza antrenorul de la FCSB si cu cine il compara! "E pe stilul lui, numai asta lucram"

Florin Tanase a vorbit despre noul sau antrenor, Mihai Teja.

FCSB a incheiat la egalitate, scor 0-0, primul amical al iernii, jucat in compania elvetienilor de la FC Luzern. Mijlocasul ros-albastrilor, Florin Tanase a vorbit la finalul meciului despre antrenorul Mihai Teja.

"Mi se pare un antrenor foarte bun, caruia ii place sa joace ofensiv, ii place ca echipa lui sa aiba posesia. Este pe stilul domnului Hagi", a spus Tanase. Intrebat de metodele pe care le foloseste noul tehnician, mijlocasul de la FCSB a recunoscut: "Cu mingea! Posesie, numai cu mingea lucram la antrenamente".

Fostul capitan a dezvaluit ca toti jucatorii vor sa il impresioneze pe noul antrenor, incercand sa prinda un loc in primul 11: "Avem antrenor nou si trebuie sa impresionezi, sa joci titular. Asa trebuie sa jucam la fiecare meci, sa facem toate echipa efort, sa avem atitudine, pentru ca eu cred ca asta ne-a lipsit in ultimul timp. Nu prea am fost multi dispusi sa facem mult efort si ne-a costat. Suntem la Steaua si trebuie sa avem atitudine la fiecare meci, sa castigam fiecare meci", a continuat mijlocasul.

Florin Tanase a vorbit si despre ultimele achizitii din lotul ros-albastrilor, Florentin Matei si Adrian Stoian."Sunt doi jucatori valorosi pe care ii stiti. Mie mi-au placut! Cu Stoian am vorbit si inainte sa vina si acum, ca suntem aici, stam mai mereu impreuna. Se cunostea cu mai multi colegi si ii este usor lui. Dupa o saptamana nu poti sa spui ca s-au adaptat suta la suta, dar sunt jucatori cu experienta si cu siguranta ne vor ajuta", a concluzionat Tanase.