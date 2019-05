Gigi Becali, luat la tinta de un patron din Liga 1! "Ce faci? Te crezi preot? De asta nu mai ia FCSB campionatul!"

Valeriu Iftime a vorbit despre comportametul lui Gigi Becali.

FCSB a terminat pentru al patrulea an la rand pe locul secund, contraperformanta unica in istoria Ligii 1, iar Gigi Becali cauta cu disperare un nou antrenor, dupa ce l-a demis pe Mihai Teja.

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botosani, a vorbit in "Fotbalist de Romania", show-ul care e la PRO X, in fiecare luni, de la ora 23, despre comportamentul lui Gigi Becali.

"De asta nu mai ia FCSB campionatul. In general patronul la noi deodata devine sef, devine boss, el este stapanul. <<Asta e echipa mea>>. Aici este o mare problema pe care o arata FCSB-ul. Este un model formidabil de toxic dat celor care investesc in fotbal. Ca si cum deodata devii si preot. Unul construieste o iserica si se face si preot: <<e a mea>>", a spus Iftime.

Gigi Becali: "100% Edi va fi antrenorul FCSB-ului"

"Edi, asa in mare, mi-a spus ca vrea in totalitate autoritate in vestiar! Eu ii dau din toata inima mea toata puterea in vestiar! Puterea in vestiar au avut-o si ceilalti, dar puterea in vestiar o impui prin rezultate. Atunci cand jucatorii simt ca pot castiga cu tine, atunci te respecta. Dar cand jucatorii se plang la patron...

Eu nu dau nume acum, dar au fost jucatori care mi-au spus asta. Si uite, va spun ca nu cu Teja! Imi spuneau jucatorii ca se sufoca pe teren, ca nu sunt antrenati!

Cand iti cer jucatorii antrenamente mai bune, atunci e grav", a spus Becali la Ora Exacta in Sport.