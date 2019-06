Razvan Lucescu s-a intalnit cu Gigi Becali! "Am avut o discutie cu el" Ce a vorbit cu patronul de la FCSB!

Razvan Lucescu a discutat cu Gigi Becali.

FCSB a incheiat al 4-lea sezon pe locul secund, o contraperformanta unica in istoria campionatului romanesc. Dupa inca un titlu ratat, Gigi Becali a ales sa renunte la Mihai Teja, iar in locul sau a venit secundul sau, Bogdan Andone.

Razvan Lucescu: "M-am intalnit cu Gigi Becali in aeroport"

La conferinta de presa in care l-a prezentat pe Bogdan Andone, Gigi Becali a spus ca ii va lasa mana libera noului antrenor, insa daca nu vor fi rezultate, el va interveni la echipa.

Nu este prima data cand patronul de la FCSB intervine peste deciziile antrenorului, iar lucrul acesta i-a atras atentia si lui Razvan Lucescu. Campion cu PAOK in Grecia, Lucescu Jr. a spus ca s-a intalnit cu Gigi Becali si au discutat problema antrenorilor de la FCSB.

"E foarte complicat sa judeci din afara. El investeste, el aduce jucatorii cei mai buni. Am avut o discutie cu el acum vreo 8-9 luni, ne-am intalnit in aeroport si i-am spus: `De ce nu lasati antrenorii?`. `Pai ii las la inceput, dar dupa un meci, doua, cand vad ca merg in stanga sau in dreapta, trebuie sa intervin`.

Ok, in situatia aceasta trebuie sa stii foarte bien ce antrenor vrei, ce filozofie vrei de lucru din partea antrenorului. In momentul in care ai decis sa mergi pe un antrenor sa ii acorzi timp, tot sprijinul si sa-l lasi sa-si duca treaba la capat", a spus Razvan Lucescu pentru Telekom Sport.

Lucescu: "Jucatorii isi pierd respectul fata de antrenor"

Razvan Lucescu a explicat ce se intampla la FCSB in momentul in care Gigi Becali decide sa intervina in alcatuirea echipei.

"Cred ca Gigi Becali, in ideea ca el investeste, nu-si da seama cat e de important vestiarul si cat e de important ca toate aceste investitii pe care el le face sa se uneasca intr-un grup foarte puternic. In momentul in care jucatorii vad ca antrenorul e obligat de patron sa faca schimbari, sa ia anumite decizii, isi pierd respectul fata de antrenor.

In momentul in care isi pierd respectul fata de antrenor, ceva se pierde, se rupe si, incet, incet, acea fisura duce la o ruptura, la o lipsa de motivatie din partea jucatorilor, nu mai sunt foarte hotarati, apar reactiile intarziate si de aici apar micile probleme care duc la rezultate negative. Ori o echipa care trebuie sa castige, trebuie sa aiba un parcurs constant foarte bun", a completat Razvan Lucescu.