Doi români au dat fiori în Florida! 50.000 de spectatori i-au aplaudat: cum s-au descurcat Popovici și Preda

Constantin Popovici a avut un început excelent și după primele două sărituri, pentru care a primit cel mai bun punctaj din partea juriului, se afla pe prima poziție în clasamentul provizoriu al rundei. Sportivul român a făcut o greșelă la săritura a treia și a retrogradat în clasament până pe locul șase, după care a revenit cu o săritură bună în finală, cu un grad de dificultate de 5,8, pentru care a primit 124,70 puncte, și a încheiat etapa pe poziția a treia, acesta fiind primul său podium din acest sezon.

Cu o medie de 361 de zile cu soare pe an, incluzând aici un record de 768 de zile consecutive în perioada 1967 și 1969, Florida a fost locul perfect pentru o nouă etapă în cea mai spectaculoasă competiție de sărituri în apă de la mare înălțime, platforma pentru sărituri fiind amplasată chiar în debarcaderul din St. Petersburg, ceea ce a atras peste 50.000 de spectatori.

După startul spectaculos de sezon din Bali, sezonul 2026 din Seria Red Bull Cliff Diving a continuat tot cu o etapă inclusă în premieră în calendar. Astfel, în acest weekend, cei mai buni săritori de la mare înălțime din lume au concurat la St. Petersburg, în Statele Unite, aceasta fiind cea de-a 14-a etapă de pe pământ american, dar prima organizată în Florida.

După acest rezultat, Constantin Popovici a urcat până pe locul 5 în clasamentul competiției, cu un total de 15 puncte.

„După etapa din Bali, unde nu am performat la cel mai bun nivel, am urcat din nou pe podium, dar încă nu sunt la sută la sută din potențialul meu. Am încercat să mă protejez de alte accidentări și în final am găsit un echilibru între performanță și să rămân sănătos. Am ratat săritura a treia, dar asta pentru că nu m-am antrenat la capacitate maximă din cauza accidentării. Sunt mulțumit că am terminat cu un podium și sper să revin la cea mai bună formă a mea până la următoarea etapă”, a spus Constantin Popovici.

Cătălin Preda a avut o evoluție constantă în această rundă și a fost mereu implicat în lupta pentru un loc pe podium. După primele două sărituri se afla pe locul 5, iar cu săritura a treia a urcat pe podium în clasamentul provizoriu.

În finală, atletul Red Bull a avut o săritură cu grad de dificultate 6, cel mai mare din concurs, dar a făcut o mică greșeală la intrarea în apă, pentru care a fost depunctat, și a încheiat runda din Florida pe locul cinci în clasament. Cu 18 puncte, după primele două etape din acest sezon, Cătălin Preda ocupă poziția a patra în ierarhia generală din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

„A fost o atmosferă fantastică. Chiar am avut nevoie de toată energia și susținerea publicului pentru a face cea mai grea săritură din lume. Am ales săritura cu cel mai mare grad de dificultate din concurs pentru runda finală și a fost ceva incredibil. Per total, sunt multțumit și plec de aici cu o experiență frumoasă. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au susținut și de acasă și de aici”, a spus Cătălin Preda.

Competiția masculină a fost câștigată de James Lichtenstein (Statele Unite ale Americii), americanul fiind urmat de Aidan Heslop (Marea Britanie), iar la feminin s-a impus Kaylea Arnett (Statele Unite ale Americii), aceasta fiind prima victorie pentru ea în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Podiumul feminin a fost completat de Rhiannan Iffland (Australia) și Lisa Faulkner (Statele Unite ale Americii).

Următoarea etapă din acest sezon se va desfășura pe 27 iunie, la Copenhaga, în Danemarca. Toate rundele din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving vor fi transmise în direct pe Red Bull TV.