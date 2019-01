Atacant din Spania pentru FCSB! Gigi Becali a pornit deja negocierile, jucatorul e tentat sa accepte propunerea din Romania

FCSB s-a reorientat rapid dupa ce negocierile pentru Fortes par sa fi intrat in impas.

Gigi Becali nu mai este dispus sa astepte si sa riste sa ramana fara un atacant important in aceasta iarna. Astfel, FCSB s-a reorientat si negociaza pentru aducerea unui jucator care a mai trecut pe la FCSB.

Potrivit presei din Spania, FCSB l-a contactat deja pe Federico Piovaccari, jucator intrat in ultimele sase luni de contract cu Cordoba. Atacantul in varsta de 34 de ani ar fi tentat sa revina in Liga 1 avand in vedere ca situatia din Spania este una dificila: Cordoba este pe penultimul loc in liga spaniola.

Piovaccari a jucat pentru FCSB in sezonul 2013-2014, sub forma de imprumut de la Sampdoria. Piovaccari a marcat 16 goluri in cele 43 de meciuri jucate pentru FCSB, iar singurele trofee din cariera sa sunt obtinute in Romania: titlul de campion si Supercupa.