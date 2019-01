"Messi" Matei, DEZORIENTAT la debutul in tricoul FCSB! Ce i-au strigat colegii la meciul cu Lucerna! VIDEO

Pana sa devina "Messi" de la FCSB, Florentin Matei are nevoie de o perioada de acomodare. Mijlocasul de la care Becali are asteptari mari a fost destul de dezorientat in primele minute ale partidei cu FC Lucerna din Spania.

El a fost luat in vizor de Teja, care i-a transmis cuvinte de incurajare. "Hai, Florentin!", a strigat antrenorul in mai multe randuri spre jucatorul sau!

Si Balgradean l-a luat in vizor la un corner: "Matei, asta e al tau", a incercat portarul sa-si ajute colegul sa-si ia adversarul in marcaj.

Matei a fost inlocuit in minutul 40 dupa ce s-a accidentat. (Detalii aici)



Echipa de start FCSB: Blagradean - Benzar, Planic, Balasa, Morais - Florentin Matei, Nedelcu, Coman - Man, Rusescu, Tanase

Rezerve: Ducan, Vlad, Filip, Gnohere, Morutan, Jakolis, Perianu, Dumitru, Stoian, Roman, Moldovan, Zlatinski, Toma, Stan, Nita

FCSB intalneste FC Lucerna in primul amical din aceasta iarna. Partida nu e la TV, insa poate fi vazuta live pe youtube.