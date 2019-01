"Cred ca pot sa vand echipa cu 150 de milioane €!" Gigi Becali, despre cati bani i-a adus FCSB pana acum

Gigi Becali e pe plus la bani, dupa 16 ani petrecuti la Steaua / FCSB. Becali e convins ca, in acest moment, echipa valoreaza 150 de milioane de euro.

10 milioane de euro este diferenta dintre banii castigati si cei cheltuiti in 16 ani la FCSB, anunta Becali.

"Normal, trebuia sa intru in faliment, cand am intrat in fotbal. De ce? Pentru ca erau multe datorii de achitat. Dar am investit 40 de milioane de euro, bani pe care i-am scos intre timp."

"Acum sunt pe plus. Castigul meu este de 10 milioane de euro, plus 150 de milioane de euro, cat valoreaza acum echipa."

"Eu cred ca as putea sa o vand in momentul asta cu 150 de milioane de euro", a spus Becali la Digisport.