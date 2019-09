SUSPENDARE DAN PETRESCU: CFR protesteaza: "E inadmisibil! Deranjam ca suntem acolo sus!" Atacul clujenilor dupa decizia Comisiei de Disciplina

CFR Cluj l-a pierdut pe Dan Petrescu pentru urmatoarele 4 etape.

Comisia de Disciplina a taiat in carne vie azi in urma incidentelor de la meciul Astra - CFR Cluj, scor 3-2. Dan Petrescu a fost suspendat 4 meciuri pentru ca a injurat arbitrul, iar Vatca si Paun vor sta pe bara 3 etape.

Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR protesteaza la adresa deciziei si spune ca echipa campioana este dezavantajata in acest caz. Liderul Ligii 1 va avea de suferit fara Dan Petrescu pe banca, mai spune Mara.



Mara, dupa suspendarea lui Dan Petrescu: Nu inteleg care e tenta!



"O veste extrem de neplacuta si trista pentru noi. Nu doar suspendarea domnului Petrescu ne irita si ne deranjeaza foarte tare. Era normal, ne asteptam sa fie suspendat. Era normal sa fie suspendat pentrul gestul lui, dar suspendara lui de 4 etape este exagerata. Pedeapsa maxima pentru care a fost suspendat un astfel de antrenor a fost de 2 etape. Nu inteleg acum cum sa fie suspendat patru etape.

Dar problema cea mai mare si cea mai mare este ca Adita Paun a fost suspendat trei etape pentru injurii care au fost adresate pe tunel, dupa finalul meciului. Asa ceva este ceva care nu am mai intalnit in toata cariera mea de conducator de club. Nu am intalnit un jucator sa fie suspendat ca a adus injurii arbitrului pe tunel dupa meci. Spuneti-mi voi, daca voi stiti cumva, ati vazut vreoadat un jucator suspendat pentru ca i-a adus injurii arbitrului dupa meci ...eu nu mai zic nimic", a spus Bogdan Mara pentru PROTV.



Mara: Echipa o sa fie afectata de suspendarea lui Dan Petrescu!

"Chiar nu mai inteleg nimic din ce se intampla in fotbalul din Romania, ce se doreste cu echipa CFR-ului care pana la urma e echipa campionaa si e echipa care reprezinta cu brio Romania in Europa. Ce s-a intamplat cu Adita Paun este ceva inadmisibil. Asa, daca toti jucatorii.. cred ca in fiecare etapa daca ar fi 2-3 jucatori suspendati pentru ce-i mai reproseaza unul altuia arbitrului. Toti jucatorii ii mai zic una alta arbitrului dupe meci, dar nimeni nu a fost suspendat pentru asta pana acum.

Nu este normal ceea ce s-a intamplat si suntem total dezavantajati si nu inteleg care este tenta. Pe cine supara ca suntem acolo in fata. Echipa o sa fie afecatata foarte mult fara Petrescu, sunt 4 meciuri foarte importante pentru noi.

Faptul ca Dan nu va sta pe banca este un lucru foarte greu pentru echipa. Tot ce a facut Coltescu in acest meci, iritand jucatorii, din minutul 1, chiar nu stiu ce s-ar fi intamplat daca pe teren ar fi fost Culio sau Tucudean", a mai spus Mara.



Sanctiunile primite de CFR Cluj

Dan Petrescu 4 etape si 6500 lei amenda

Paun 3 etape suspendare

Vatca 3 etape suspendare

Camora 1 etapa suspendare

Ioan Ivascu, jurist CFR 2 luni suspendare si 13.600 lei amenda



PROGRAM CFR in urmatoarele 4 etape



7 sept: CFR - Voluntari

21 sept FCSB - CFR

28 sept CFR - Gaz Metan

5 oct Viitorul - CFR