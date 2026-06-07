48 de echipe vor fi la Mondialul care începe pe 11 iunie și se încheie pe 17 iulie. CM 2026 este turneul cu cea mai mare prezență, în ideea în care formatul 1998-2022 era de 32 de echipe participante, 1982-1994 din 24 de reprezentative, iar în istorie a variat, cu turnee de până la 16 naționale.

Statisticienii au numit cea mai tare grupă de la CM 2026: ”Toate au șanse să meargă mai departe”

Dintre cele 12 grupe de la turneul final de pe continentul american, statisticienii de la Football Meets Data spun că Grupa I este cea mai puternică. Ea este formată din Franța, Norvegia, Senegal și Irak: ”Exceptând Irak, toate au șanse să meargă mai departe”.

Prin calculele experților, Franța e favorită la primul loc în grupă cu 97%, Norvegia, la locul doi cu 85%, iar Senegal, la poziția a treia cu 71%. Irak are cele mai mici șanse să pătrundă în fazele eliminatorii cu 16 procente.

La CM 2026, primele două clasate din fiecare grupă se vor califica automat în prima fază eliminatorie. De asemenea, vor merge mai departe și cele mai bune opt echipe clasate pe locul al treilea. Astfel, după faza grupelor, 32 de echipe vor continua competiția, iar 16 vor fi eliminate.

Lamine Yamal face o promisiune nebună dacă Spania câștigă Mondialul: ”Pentru trei săptămâni”

Lamine Yamal, unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști din lume, va fi prezent alături de reprezentativa Spaniei, cu care a câștigat EURO 2024 - turneu transmis la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO. La doar 18 ani, fotbalistul Barcelonei are deja 25 de selecții la națională și șase goluri.

Dacă va câștiga Mondialul cu Spania, Lamine Yamal a făcut și o promisiune: ”Promit că o să-mi las barba și mustața să crească pentru trei săptămâni”, au fost cuvintele starului, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Yamal a debutat la naționala Spaniei sub comanda lui Luis de la Fuente în toamna lu i2023, la 16 ani și aproape două luni. De atunci, a jucat în aproape toate meciurile, exceptând situațiile în care a fost accidentat.