Dan Petrescu, SUSPENDAT 4 etape! Decizie RADICALA a Comisiei de Disciplina! BREAKING NEWS

Dan Petrescu a primit o suspendare drastica din partea Comisiei de Disciplina!

Antrenorul campioanei a fost pedepsit crunt pentru eliminarea din partida cu Astra Giurgiu, scor 2-3. Comisia de Disciplina a decis sa-l suspende 4 etape (Si nu 6 asa cum a fost anuntat initial!) pe Dan Petrescu, in timp ce Cosmin Vatca si Paun vor sta cate 3 etape, anunta Gazeta Sporturilor. Dan Petrescu a fost judecat aspru deoarece este recidivist.

Doi membri ai Comisiei au votat pentru 6 etape de suspendare, in timp ce trei dintre ei au cerut 4 etape. Incele din urma, presedintele Comisiei de Disciplina a decis ca antrenorul lui CFR Cluj sa fie suspendat 4 etape!

Dan Petrescu a fost eliminat in minutul 42 al meciului Astra - CFR Cluj, scor 3-2. Antrenorul clujenilor a iesit din spatiul tehnic ca sa protesteze si l-a injurat pe Sebastian Coltescu. „Baga-mi-as p**a in ma-ta!”, „Du-te in p**a mea!” si „Ce asta, ma? Ce face jegul ala?!”, au fost cuvintele care au putut fi auzite la adresa lui Coltescu. Petrescu si-a continuat tirada si cand a iesit de pe teren.

Dan Petrescu a fost si amendat cu 6500 de lei. Juristul CFR Cluj, Ioan Ivascu a fost suspendat timp de 2 luni si amendat cu 13.600 lei dupa ce a insultat brigada lui Sebastian Coltescu.

Si Mario Camora a fost suspendat o etapa in urma eliminarii din meciul cu Astra.



Meciurile in care Dan Petrescu va fi suspendat de la CFR Cluj



7 sept: CFR - Voluntari

21 sept FCSB - CFR

28 sept CFR - Gaz Metan

5 oct Viitorul - CFR



Dan Petrescu: S-a acumulat tensiune, am cedat!

Dan Petrescu spune ca a cedat din cauza presiunii acumulate, dar si pentru ca arbitrii din Liga 1 nu stiu sa comunice cu antrenorii.

"S-a acumulat presiune in dreptul meu. N-am avut o zi in care sa ma gandesc la mine pentru ca am avut foarte multe meciuri. La ultimul meci am cedat si am avut reactia pe care am avut-o. Imi pare bine ca pot sa vorbesc si eu acum, ca tot timpul vorbeste altcineva despre mine. Eu pe unde am fost ca antrenor, mai ales in competitiile europene, niciun arbitru nu mi-a dat niciun cartonas galben si nu m-a trimis nimeni in tribuna.



Au stiut sa comunice cu mine. Si in Romania sunt arbitri care vorbesc cum trebuie cu mine. As vrea sa intelegeti ca am gresit cand am facut ce am facut la acest ultim meci pe fondul oboselii. Am jucat 17 meciuri in 54 de zile. Dar daca arbitrii ar sti sa vorbeasca n-as mai lua cartonas rosu.



Eu vreau sa fiu respectat de arbitri pentru ca si eu respect pe toata lumea. In secunda 30 am avut fault clar la Traore pe 16 metri, la golul lor a fost fault clar la Costache. Nu a dat nimic acolo si apoi da penalty. Dar eu nu vreau sa vorbesc despre arbitrajul lui Coltescu", a declarat Dan Petrescu la Digi.