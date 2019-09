Dan Petrescu a spus tot. Oferta incredibila pe care a refuzat-o din Premier League: "A venit patronul lor in Romania si mi-a pus contractul pe masa"

Antrenorul lui CFR Cluj a spus ca a avut o oferta de la o echipa din Premier League, insa dupa ce a analizat situatia in care ar fi fost pus a refuzat-o.

Este vorba de Crystal Palace, echipa din Premier League, cu un lot de peste 200 de milioane de euro. Totul s-a petrecut in perioada in care Dan Petrescu era antrenor la Dinamo Moscova.

"Am avut oferta de la Crystal Palace din Premier League, cand echipa avea 4 puncte in 11 meciuri. A venit patronul lor in Romania dupa mine si mi-a pus contractul pe masa. I-am zis <cum facem, ca aveti 4 puncte din 11 meciuri?>. Mi-a spus ca imi prelungeste contractul daca salvez echipa, altfel ma schimba. Atunci eram la Dinamo Moscova, aveam o echipa buna si eram sus in clasament. Era greu sa ma duc acolo sa salvez echipa. In schimb, antrenorul care a mers acolo a reusit sa ii tina in prima liga. Trebuie sa ai noroc sa fii dorit de o echipa mai buna. Esti compromis daca te duci si retrogradezi din prima", a spus Dan Petrescu la Telekom.

Antrenorul a marturisit ca a avut si in aceasta vara mai multe oferte din Championship si din Serie B, dar a ales sa ramana la CFR Cluj.

"Am avut multe oferte din Championship si din Serie B din Italia, dar erau de la echipe care se bateau la evitarea retrogadarii. Pe mine aceste oferte nu ma tenteaza. Ma pot duce la echipe din Championship sau din Premier League, dar la inceput de drum. Sa pot sa-mi fac eu echipa, strategia. Vreau sa merg la echipe cu obiective indraznete, care nu se bat la retrogradare".

Una dintre echipele care l-au dorit pe Dan Petrescu in aceasta vara este Huddersfield Town, conform presei din Anglia.