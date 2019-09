Suma REALA pe care CFR a platit-o pentru Pascanu! Cine l-a deturnat din drumul spre FCSB

Alexandru Pascanu este unul dintre cele mai importante transferuri ale verii in Liga 1.

Pascanu a venit la CFR Cluj, desi a fost dorit si de FCSB. Gigi Becali e convins ca Mirel Radoi l-a deturnat pe Pascanu si l-a indrumat spre CFR Cluj.

Pascanu i-a costat pe ardeleni 300.000 de euro, informeaza Fanatik. Leicester va primi alte 200.000 de euro, in transe, in urmatorii doi ani, iar clubul englez va mai primi inca 100.000 de euro daca CFR Cluj se va califica in grupele UEFA Champions League in sezonul urmator.

Cu alte cuvinte, CFR Cluj a platit deocamdata 500.000 de euro pentru Pascanu, insa suma de transfer poate ajunge la 600.000 de euro daca echipa lui Petrescu se va califica in grupele Champions League.