Pascanu da de pamant cu FCSB dupa ce a ajuns la CFR Cluj! Fundasul a explicat alegerea facuta: "Nici nu stiam cine e antrenor acolo"

Alex Pascanu a ajuns la CFR Cluj, dar a fost dorit si de FCSB.

Alex Pascanu a fost intrebat de englezi de ce a ales sa plece de la Leicester si sa vina in Liga 1, la CFR Cluj.

Fundasul a eplicat de ce a refuzat-o pe FCSB in favoarea campioanei Romaniei, pentru ca aceste doua echipe au fost "finalistele" din lista de oferte primite.

Pascanu nu s-a sfiit sa spuna ca un aspect pe care l-a luat in considerare a fost si situatia in care se afla echipa lui Becali.

Tanarul jucator a declarat ca nici nu stia cine e antrenor la FCSB si ca l-a dat inapoi si pozitia pe care se afla echipa in clasamentul Ligii 1.

"Am vrut sa fac pasul la o echipa de seniori si sunt foarte fericit ca am avut sansa sa merg la Cluj. M-au primit foarte bine, am inceput deja sa ma antrenez cu ei si abia astept sa-mi fac treaba aici. M-am gandit ca este un pas inainte daca merg acolo. Mi-am spus ca trebuie sa merge undeva unde sa joc si unde sa am sansa sa cresc.

Am luat in considerare mai multe aspecte, de exemplu antrenorul. La Cluj, era Dan Petrescu, despre care stiam ca este un antrenor de la care ai ce invata. La Steaua, nu stiam cine este antrenor. Erau, de asemenea, pe o pozitie mai slaba in clasament. In plus, cei de la Cluj ma doreau de mai multa vreme si asta m-a ajutat sa iau o decizie. La Cluj exista mai multa competitie, dar asta ma ajuta sa ma dezvolt. Asta este un lucru bun, deoarece ma face mai puternic de fiecare data cand ma antrenez", a declarat Alex Pascanu pentru leicestermercury.co.uk.