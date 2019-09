S-a retras la 32 de ani! Anuntul unui fost portar al celor de la CFR Cluj: ce mesaj le-a trimis fanilor

Un jucator cu peste 100 de aparitii in tricoul CFR-ului a decis in mod surprinzator sa isi incheie cariera.

Este vorba despre portarul Mario Felgueiras in varsta de 32 de ani, care a fost la CFR Cluj in perioada 2011-2015 si care a imbracat tricoul clujenilor in 102 aparitii.

Felgueiras a mai evoluat in Liga 1 si la Brasov in anul 2011, cand a fost imprumutat de la Braga din Portugalia.

Decizia retragerii este surprinzatoare, deoarece fostul portar semnase recent un contract de 3 ani cu formatia Sporting Espinho din Liga a 3-a portugheza.

"Multumesc, fotbal! Niciodata nu am fost pentru postari sau comunicate de presa, dar acest moment si aceasta decizie o cer. De cand aveam 9 ani joc fotbal, iar la 15 ani am devenit profesionist in acest sport. Au fost 17 ani ca profesionist, in care am experimentat tot binele si raul pe care fotbalul il poate oferi. Cu toate acestea, ma uit inapoi cu certitudinea absoluta ca sunt un om mai bun astazi datorita tuturor experientelor pe care le-am acumulat de-a lungul anilor.

Din pacate, am luat decizia de a-mi incheia cariera de fotbalist profesionist. Motivele ma preocupa doar pe mine si pe ai mei. Am avut oportunitatea sa inchei cu gustul fantastic pe care ti-l poate oferi un sezon.

As dori sa le multumesc tuturor celor care, in aceasta aventura, si-au impartit zilele cu mine in vreun fel. Cei care m-au ajutat cand am avut nevoie de ei cat mai mult, cei care m-au ridicat cand am cazut, cei care m-au felicitat cand am meritat, cei care m-au invatat si cei care m-au intampinat cand eram strain…

O noua cale va aparea si, in esenta, la asta se rezuma viata. Sunt noi modalitati prin care trebuie sa o parcurgem.

Multumesc tuturor celor care m-au insotit si m-au inveselit, ca jucator", a scris portarul pe pagina sa de Facebook